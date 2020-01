Quinto lotto, una strada "bombardata”

La risposta spetta alla Provincia di Pavia, competente per qual tratto stradale, che venne realizzato non più di dieci anni fa. A sollecitare un intervento di piazza Italia sono stati ieri pomeriggio i consiglieri eletti all'interno dell'assise: il sindaco di Vigevano Andrea Sala, il vice sindaco di Gambolò Antonello Galiani (che ricopre anche il ruolo di consigliere a Vigevano) ed il capogruppo del Pd Emanuele Corsico Piccolini. Nella richiesta depositata in Provincia, i tre esponenti ricordano le numerose lamentele degli automobilisti, e chiedono interventi immediati per ripristinare una percorribilità dell'arteria. Non solo: Sala, Galiani e Corsico Piccolini chiedono agli uffici provinciali "una verifica, in quanto appare strano che dopo dieci anni il deterioramento sia avvenuto con effetti così evidenti. E' nostra intenzione capire se la causa è la scarsa manutenzione oppure se esiste anche un potenziale problema iniziale”.