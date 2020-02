Dal Tar lo stop alla superstrada

Cattive notizie per la superstrada Vigevano - Malpensa. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso dei "no tangenziale". Forse si tratta della mazzata definitiva per le speranze di chi sognava un collegamento più rapido con Magenta e l'aeroporto. Proprio il Tar era l'ultima spiaggia per chi, invece, si opponeva al nuovo tragitto.

La sentenza del 31 gennaio del Tar ha ammesso il ricorso presentato dai comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano, dal Comitato NoTangenziale, dagli agricoltori e cittadini contro la deliberazione del Cipe (il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica) di approvazione del progetto definitivo di stralcio della Vigevano-Malpensa. Questa delibera era datata febbraio 2018. La decisione è stata motivata con "irregolarità di carattere tecnico". Non è ancora noto se Anas impugnerà la sentenza.

Il sindaco di Vigevano Andrea Sala non vuole rilasciare dichiarazioni, ma secondo indiscrezioni si starebbe già muovendo in ambito regionale. Si tratta di una vera e propria batosta per chi, come Vigevano, da anni si batte per la realizzazione dell'opera.