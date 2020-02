«Superstrada opera necessaria per lo sviluppo economico, si faccia ricorso»

Si registrano le prime reazioni in città dopo il pronunciamento del Tar, che ha deciso di sospendere la delibera del Cipe del 28 febbraio 2018 con il finanziamento di 220 milioni di euro per la realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa. La decisione dei giudici amministrativi è stata pubblicata ieri (venerdì). Ecco la posizione di Renato Scarano, presidente di Ascom Vigevano e del Comitato Intercategoriale: «La superstrada è necessaria per lo sviluppo economico del nostro territorio – spiega – Chiediamo si porti avanti un ricorso. Il nostro territorio ha già perso troppi anni e troppe opportunità. Questa è un’opera necessaria per attrarre nuove imprese, ricordiamoci che lo sviluppo economico non può prescindere dalle infrastrutture».