Capitale della Cultura: nominato il Comitato Scientifico

Ecco chi sono i componenti del Comitato Scientifico:

ADRIANO BALLONE: giornalista, esperto di storia contemporanea;

ALESSANDRA TEDESCO: giornalista per Radio 24 e Il Sole 24 Ore con qualifica di Caposervizio. Consulente per festival letterari. Docente in Master della Comunicazione;

CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFE’: Docente presso SDA Bocconi (School of Management – Università Bocconi). Collaborazione a Comitati Scientifici e/o Editorial Review Board di Management Journals e Tecnology Reviews. Advisor scientifico per istituzioni, enti e associazioni. Collaborazioni editoriali con Media e Televisioni;

ERMANNO PACCAGNINI: Professore di Letteratura Italiana Contemporanea e Direttore del Dipartimento di Italianistica e Comparatistica presso l’Universita Cattolica di Milano – Collaboratore del Corriere della Sera e della Nuova Antologia, già critico letterario del Sole 24 Ore;

GIULIA ZANICHELLI: storica dell’arte medievale. Esperienza nell’organizzazione e nella gestione di grandi eventi ( EXPO Milano 2015- Direzione Eventi & Entertainment). Esperienza ultradecennale nel campo della Comunicazione e delle Pubbliche Relazioni, con particolare attenzione alle nuove strategie di comunicazione digitale e allo sviluppo dei Social Network;

PAOLA SALVI: Docente presso Accademia di Belle Arti di Brera . Studiosa di Leonardo da Vinci con particolare riguardo al disegno, agli studi anatomici e di figura. Curatrice di mostre e cataloghi. Autrice di numerose pubblicazioni;

SERAFINO NEGRELLI: docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli Studi Bicocca. Ricercatore nei campi della sociologia economica, della sociologia del lavoro e delle relazioni industriali. Autore di numerose pubblicazioni;

SIMONE FERRARI: Professore Associato in Storia dell’Arte Moderna , Università di Parma. Specialista del Rinascimento. Autore di monografie. Direttore Scientifico e curatore del Centro Studi “Leonardo da Vinci”. Autore di monografie. Consulente artistico per programmi televisivi e spettacoli teatrali.