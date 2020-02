Asm, si sono dimessi Zorzoli e Tognon

Gianluca Zorzoli si è dimesso giovedì dalla carica di amministratore unico di Asm Vigevano e Lomellina. Nella mattinata di venerdì è partita analoga lettera da parte dell'amministratore unico di Asm Isa, Giorgio Tognon. L'azienda di viale Petrarca rimane così priva di vertici nelle sue principali espressioni: la capogruppo e l'azienda che si occupa di raccolta rifiuti. Entrambi gli incarichi erano in scadenza a giugno, quando al governo della città ci sarà una nuova amministrazione e ipoteticamente nuovi indirizzi per quanto riguarda la governance dell'azienda. «I prossimi investimenti, legati soprattutto alla disponibilità di 7,7 milioni di euro ricavata dalla cessione delle quote di Lomellina Energia - commenta Zorzoli - non possono essere decisi da amministratori in scadenza tra pochi mesi. Sia io che Tognon abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che erano stati posti: ora tocca alla politica decidere le strategie future. Nel frattempo sono disponibile per l'amministrazione ordinaria ed eventualmente per il futuro». Zorzoli era in carica da tre anni, dal 7 febbraio 2017, mentre Tognon è stato nominato poco dopo, il 28 marzo. Come sono interpretabili queste dimissioni? C'è indubbiamente una ragione preventiva: meglio andarsene da soli, che essere rimpiazzati dopo un passaggio elettorale che - come già accaduto - potrebbe causare una spartizione delle cariche in senso politico. E poi c'è, nemmeno troppo tra le righe, la richiesta all'amministrazione di elaborare strategie e compiere scelte precise sul futuro di viale Petrarca, perché come afferma Tognon, «in questo momento occorre una governance forte che non abbia davanti due mesi di tempo».