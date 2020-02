Seconda giornata per il Micam, che prosegue fino al 19 febbraio

Tra le novità di quest'anno, il nuovo allestimento della Fashion Square che apre la strada per una collaborazione sempre più stretta tra le diverse manifestazioni fieristiche di filiera. Lineapelle, la più importante fiera a livello internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli per l’industria fashion e luxury, mette a disposizione di MICAM X la propria ricerca sui trend in tema di materiali per la stagione FW20/21, oltre a presentazioni sugli aspetti più innovativi e sulle continue evoluzioni della pelle.

Nella Man Square, l’area dedicata al comparto delle calzature da uomo, ampio spazio alla spensieratezza con la realizzazione di un’area caratterizzata da hobby e passioni tradizionalmente maschili. Dopo essere stati serviti nel barber shop, all’interno di una cigar lounge sarà possibile partecipare a momenti talk in cui saranno illustrate tecnica di preparazione e degustazione dei sigari. A disposizione dei visitatori, anche un’area ludica con biliardo, pista macchinine e open bar.

I valori della ecosostenibilità sono protagonisti a The Garden (Pad. 4), spazio dedicato al tema del rispetto per l’ambiente. Qui, sagome sospese a forma di foglia e testi luminosi proiettati sul pavimento del corridoio contribuiscono a far riflettere sul tema, mentre un bancone bar, con comode sedute a forma di sasso, accolgono i visitatori.

Chi visiterà questo spazio riceverà una matita speciale: piantata al termine dell’utilizzo potrà, infatti, germogliare, grazie ai semi di nontiscordardimè contenuti al suo interno.

Sul fronte dei nostri calzaturieri, discreta soddisfazione per questa seconda giornata che li ha visti impegnati con diversi buyers. Nella fotogallery alcuni stand dei lomellini in fiera - Moreschi, Speroni, Alberto Zago, Calzaturificio Pezzana, Estershoes, Lusar e Gardini Spirit - ed alcune delle loro proposte.