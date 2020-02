Fallimento Ast, in quattro a processo

Si andrà a processo per il fallimento dell'Agenzia di Sviluppo Territoriale. La decisione è arrivata oggi pomeriggio a Pavia, al termine dell'udienza preliminare. In aula, il prossimo 8 ottobre, ci saranno il sindaco di Vigevano, Andrea Sala, l'ultimo presidente di Ast oggi componente dello staff del primo cittadino in Comune, Massimo Boccalari, l'ex presidente di Fondazione Roncalli, Carlo Cavigliani, e l'ex direttore di Ast Alessandro Mazzoli. Prima del verdetto il sindaco è stato interrogato per un'ora e mezza. «A nostro giudizio - afferma l'avvocato Pietro Giorgis che difende il primo cittadino - c'erano tutte le argomentazioni per stralciare la posizione di Sala e decretare il non luogo a procedere. Lo dimostreremo in aula». I reati contestati sono bancarotta fraudolenta, distrazione di fondi pubblici e il concorso nel reato. Al solo Sala viene contestata l’aggravante prevista dall’articolo 112 del codice penale, per avere diretto l’attività delle altre persone che sono concorse nel reato. Nella vicenda Ast era già stata stralciata la posizione dell'ex liquidatrice, Emilia Niboldi.