Nel cuore di Milano una scultura in mattoncini Lego

L’opera d’arte rappresenta una mano rivolta verso il cielo, curata in ogni particolare, decorata da bracciali tempestati dalle nuovissime piastrine colorate Lego® Dots in 2D. I numeri sono incredibili: l’artista ha utilizzato oltre 50.000 mattoncini classici e 7.000 mini piastrine , per realizzare la scultura, che con la base, anch’essa decorata da Dots, è alta più di 2,5 metri. Le ore di lavoro sono state circa 120 e il peso ha raggiunto i 130 kg. L’artista emiliano, che sin da piccolo sognava di “fare l’ingegnere dei Lego”, torna a Milano con uno dei “fil rouge” delle sue opere. “Sono entusiasta di essere nuovamente a Milano, città che ha ospitato i miei esordi come artista e la mia prima mostra personale” ha dichiarato Riccardo. “Lego Italia mi ha coinvolto nel lancio del nuovo concept, che permette di costruire veri e propri schemi creativi. Un nuovo prodotto che lascia grande libertà di espressione e che utilizzerò senza dubbio anch’io nelle mie opere future”. Inoltre, ha aggiunto Zangelmi, “amo particolarmente la street art e poter essere l’artefice di un progetto rivolto a tutto il pubblico durante la Milano Fashion Week è veramente un grande onore”.