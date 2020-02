Coronavirus, parola agli esperti: un convegno a Vigevano

Sull’allarme Coronavirus, vero o presunto, l’Asst di Pavia chiama in causa gli esperti. Per martedì prossimo, 25 febbraio, dalle 20,30, nella sala consiliare del Comune di Vigevano, ha organizzato un convegno sul tema «Nuovo Coronavirus: l’informazione nelle pandemie, cos’è e come dobbiamo comportarci».

Dopo l’intervento d’apertura del direttore generale Michele Brait e della collega dell’Ats Mara Azzi, la parola passerà al professor Raffaele Bruno, docente di Malattie infettive all’università di Pavia nonché primario di Malattie infettive al policlinico San Matteo, e al professor Fausto Badanti, docente di Microbiologia e microbiologia clinica nell’ateneo pavese nonché responsabile del laboratorio di Virologia molecolare del policlinico. A seguire sono previsti gli interventi di due medici di medicina generale in servizio in provincia, il dottor Maurizio Daccò a Pavia e il dottor Giorgio Rubino a Vigevano, quest’ultimo anche presidente dell’Amf, l’associazione dei medici di famiglia di Vigevano e Lomellina. La serata si concluderà con uno spazio di dibattito in cui il pubblico potrà porre domande agli specialisti.