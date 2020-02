Riapre il ponte sull'Agogna

Il taglio del nastro ufficiale sarà sabato alle 11, ma il ponte di Ceretto è stato riaperto da qualche ora. Oggi pomeriggio, mercoledì, le prove di carico (nella foto) sono state brillantemente superate. Così la Provincia ha deciso di rendere subito transitabile il viadotto sulla provinciale 26 che attraversa l'Agogna. I lavori erano terminati a inizio mese. Non ci saranno limiti di tonnellaggio, come all'inizio si ipotizzava. Qualunque veicolo potrà transitare in entrambe le direzioni. Dopo quasi due anni di disagi, addio per sempre al semaforo a senso unico alternato presso l'incrocio con Ceretto, che regolava il traffico.