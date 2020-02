Intercategoriale: Alberto Cazzani è il nuovo presidente

«Non possiamo più aspettare, l’ultimo treno è già passato. Basta immobilismo, basta tentennamenti. Rinnoviamo il dialogo con la politica e con le istituzioni. Tracciamo una nuova road map delle azioni da intraprendere per ridare vita, vigore e slancio alla nostra magnifica città e al nostro amato territorio». Queste le prime parole del Presidente del Comitato che riunisce l’Associazione Commercianti di Vigevano, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia di Pavia, Confagricoltura Pavia Confartigianato Imprese della Lomellina e Confindustria Pavia. «Il degrado delle infrastrutture del territorio è un ostacolo per la ripresa economica, un ostacolo per l’attrattività, un ostacolo per la competitività. I costi del non fare sono elevati e, con il passare del tempo, sempre più alti e onerosi. A pagarli - spiega Alberto Cazzani - sono prima di tutto i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le imprese. Le priorità restano le infrastrutture e l’isolamento cui, il territorio, suo malgrado, è costretto. Fra tutte, la superstrada Vigevano Malpensa e il ponte sul Ticino. Non possiamo prescindere dalla soluzione di questi nodi infrastrutturali. Ma l’attenzione del Comitato rimarrà alta per ciò che riguarda la creazione di opportunità e di reti di business, la promozione e l’individuazione di incentivazione per le piccole e piccolissime attività commerciali, la semplificazione e lo snellimento burocratico attraverso il continuo confronto e la creazione di canali privilegiati, l’adozione di politiche di tutela e stimolo al commercio di vicinato». «Grazie al rinnovato rapporto con Milano e al nuovo peso che Confindustria Pavia, con la fusione con Assolombarda, garantisce, è necessario cambiare passo. È necessario farlo subito - continua Alberto Cazzani - È necessario farlo, tutti insieme. Il ministro dello Sviluppo Economico - riferisce il presidente Cazzani - ci ha raccontato qualche giorno fa in Assolombarda, che la cosa che più lo ha ferito, nel suo dialogo con gli imprenditori, è stata quando si è sentito dire che è passata la voglia di fare impresa in questo paese. Ma senza impresa, ha riconosciuto il ministro Patuanelli, non si genera ricchezza da distribuire, non c’è welfare, non c’ più coesione sociale. Anche in Lomellina - conclude Cazzani - non deve passare la voglia di fare impresa». Confindustria, assieme agli altri attori del Comitato, intende promuovere e mettere in atto un piano organico di azione per contrastare il degrado e riportare Vigevano e la Lomellina al centro del proprio futuro e della propria storia.