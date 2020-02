Psichiatria sguarnita: tre specialisti sul punto di andarsene

Da quasi quattro anni il servizio di Psichiatria Lomellina è senza primario titolare e solo di recente è partita la procedura per sostituirlo (il bando è scaduto il 13 febbraio, si attende la nomina della commissione). Degli otto specialisti rimasti una è andata in pensione a ottobre, una è da tempo in aspettativa e poi in malattia e altri tre sono sul punto di andare a lavorare altrove o in pensione, anche perché oppressi da carichi di lavoro pesantissimi. La situazione di organico molto difficile si ripercuote sui tempi di attesa: al Cps c’è chi si vede rinviare un colloquio da dieci mesi. L’Amf, l’associazione medici di famiglia, chiede interventi al più presto. Il capo dipartimento ammette la criticità e confida che la nomina del primario possa rappresentare una svolta.

