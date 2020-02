Quinto lotto, si prepara il nuovo asfalto

Dovrebbe concludersi domani (venerdì) la parte più importante dei lavori di asfaltatura nel tratto – 900 metri – più rovinato del quinto lotto, la tangenziale esterna di Vigevano. «Con l'inizio della bella stagione – afferma il consigliere provinciale Antonello Galiani – possono riprendere gli interventi di rifacimento del manto stradale sulle strade della Provincia, che ha già stanziato 5 milioni di euro, riuscendo a mettere a bilancio altri 3 milioni e 400 mila euro. Tutti i consiglieri provinciali si stanno concertando per individuare le strade più ammalorate, che necessitano al più presto di un intervento». Oltre a Galiani, anche il sindaco di Vigevano Andrea Sala e il consigliere Emanuele Corsico Piccolini hanno chiesto agli uffici dell'ente di effettuare le analisi necessarie per individuare le cause che hanno portato il vecchio manto del quinto lotto a deteriorarsi così rapidamente.