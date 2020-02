C'è il Coronavirus: cancellato il convegno sul Coronavirus

Poteva essere un’occasione davvero preziosa per capirne, tutti quanti, qualcosa di più. E invece niente. Il convegno sul Coronavirus, organizzato fin dalla scorsa settimana e in programma per domani sera, non si fa più: cancellato, o meglio rinviato a data da destinarsi. Motivo: la diffusione del Coronavirus. “La Regione ha vietato gli assembramenti di persone”, spiegano dall’Asst. Ma da quanto si apprende alcuni degli stessi relatori, tra i quali un infettivologo e un virologo, professori all’università di Pavia e primari al policlinico San Matteo, avrebbero ritirato la loro disponibilità perché impegnati a tempo pieno in ospedale nelle attività di contrasto al virus.

Il convegno era previsto in origine nell’aula consiliare del Comune di Vigevano. Nei giorni scorsi, dopo il diffondersi del contagio, era arrivata la decisione di spostarlo al teatro Cagnoni, per favorire una maggiore partecipazione. Questa mattina la comunicazione della sua cancellazione, «a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministero della Salute d’intesa con il presidente della Regione Lombardia in merito alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».