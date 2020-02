Coronavirus, Abbiategrasso chiude pure gli uffici comunali

Per fronteggiare il Coronavirus Abbiategrasso chiude al pubblico anche gli uffici comunali. Da oggi e «fino alla data che Regione Lombardia deciderà, in base agli sviluppi della situazione complessiva», chi ha bisogno di un certificato o di una pratica non potrà semplicemente presentarsi all’ufficio competente negli orari di apertura, ma dovrà prima telefonare e potrà essere ricevuto solo su appuntamento «in relazione a situazioni di stretta necessità o urgenza».

I numeri a cui rivolgersi sono i seguenti:

- Polizia mortuaria: 0294692374

- Stato civile: 0294692365 – 366 – 367

- Fiscalità locale: 0294692262

- Economato: 0294692270

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0294692250

- Protocollo: 0294692230

- Centrale operativa di Polizia Locale: 0294692444 1

- Sportello Unico Edilizia : 0294692333-327

- Edilizia Residenziale Pubblica 0294692305-324

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento al riguardo il servizio Relazioni con il Pubblico è a disposizione ai seguenti recapiti telefonici: 0294692215 - 261 - 290.