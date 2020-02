Ospedali: le attività garantite e quelle sospese e rinviate

I laboratori per le analisi del sangue sono funzionanti soltanto per le urgenze, contrariamente a quanto indicato in un primo dalla Asst; una decina di ambulatori garantiti, ma solo per alcune prestazioni; gli altri ambulatori ospedalieri e poliambulatori attivi, ma solo per visite ed esami prenotati con priorità “U”, da erogare entro le 72 ore, e “B”, entro 10 giorni, con esclusione di quelle differibili o programmate. Tutto il resto questa settimana, da domani e fino al 2 marzo, è temporaneamente sospeso al fine di prevenire la diffusione di Covid-19 (Coronavirus), comprese tutte le attività a bassa intensità chirurgica.

Sono le decisioni prese nel pomeriggio dall’Asst di Pavia, dopo che per la giornata odierna si è navigato a vista e tutti coloro che avevano una visita o un esame prenotato hanno per lo più telefonato in ospedale in cerca di istruzioni circa la conferma o la cancellazione dell'appuntamento.

L’attività ambulatoriale regolarmente garantita riguarda:

- Cardiologia: controlli post-operatori per pace maker;

- Dialisi: continua l’attività normale;

- Chirurgia: medicazioni semplici e complesse, rimozione punti a seguito di intervento;

- Ortopedia e traumatologia rimozione gesso/punti a seguito di intervento, visite di controllo da Pronto soccorso per fratture;

- Radiologia: prestazioni radiologiche per controllo traumi;

- Oculistica: iniezioni intravitreali;

- Oncologia: Mac per trasfusioni e terapia oncologica;

- Urologia: Mac biopsie; cistoscopie, instillazioni genitourinarie, infusioni di sostanze ormonali, cambio di cateteri ureterali;

- Chirurgia vascolare: attività normale di ecocolordoppler, visita con medicazioni semplici e complesse;

- Ostetricia ginecologia: diagnosi prenatale/ecografie morfologiche e ambulatori di ostetricia, ginecologia oncologica (agende speciali)

I responsabili degli ambulatori dovranno attuare tutte le misure utili ad evitare elevate concentrazioni di persone nelle sale di attesa. In caso di mancata comunicazione di disdetta entro i tempi previsti non verranno applicate le sanzioni.

In analogia alla sospensione dell'attività ambulatoriale è altrettanto sospesa l'attività erogata in regime di libera professione intramuraria.

I parenti dei ricoverati sono invitati ad accedere al letto dei pazienti solo in caso di necessità e uno alla volta.