Sospesa "Fiera in campo"

In seguito all’ordinanza contingibile ed urgente n.1 della Regione Piemonte riguardante il Virus Covid-19 di domenica 23 febbraio che sospende ogni manifestazione pubblica che preveda l’assembramento di persone, Anga Vercelli e Biella ha sospeso l’evento "Fiera in Campo 2020" che era in programma da venerdì 28 febbraio al 1° marzo. «Ogni altra comunicazione circa un suo spostamento a nuova data o alla sua cancellazione proverrà direttamente da Anga Vercelli e Biella», comunica il Presidente di ANGA.