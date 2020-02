Mortara: il parco Nuovi nati non riapre quest'anno

Anche quest’anno i cancelli del parco Nuovi nati in via Belvedere resteranno chiusi, come avviene dal 2011. Le procedure di assegnazione sono andate troppo per le lunghe, siamo a fine febbraio e «non ci sono più i tempi per fare i lavori necessari a riaprire in sicurezza». Marcella Temperini, titolare della società “Il chiosco srls”, che si è aggiudicata la gestione per 15 anni con l’impegno a farsi carico di lavori per 130 mila euro, sognava di aprire già per Pasqua, «ma non ce la possiamo fare e dunque tutto slitta all’anno prossimo».

Leggi il servizio completo sull'Informatore in edicola da giovedì 27 febbraio.