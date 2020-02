Coldiretti Pavia: “Attenzione, ma niente panico”

“Gli agricoltori – continua il Presidente Greppi – sono impegnati a fare la loro parte: nel rispetto delle ordinanze regionali e comunali, continuano il lavoro nelle aziende, stanno garantendo l’apertura degli agriturismi e la vendita diretta dei loro prodotti, in azienda e nei mercati di Campagna Amica. Alcuni si stanno anche attrezzando per le consegne a domicilio, ma è indubbio che la situazione richiede grande senso di responsabilità e attenzione per non mettere in ginocchio l’economia dei nostri territori”.



I mercati alimentari di Campagna Amica sono regolarmente aperti, precisa Coldiretti Pavia. Nella mattinata di sabato sono attivi i mercati di piazza del Carmine e di via Pastrengo a Pavia, mentre la domenica mattina sono aperti i mercati di Vigevano (piazza Martiri della Liberazione) e di Voghera (piazza del Duomo). In settimana, invece, sono attivi regolarmente anche i mercato del mercoledì mattina in piazza del Carmine a Pavia e del giovedì mattina in via Tibaldi, sempre a Pavia. “Serve buon senso da parte di tutti – precisa Giacomo Cavanna, Presidente di Agrimercato Pavia – oltre a tutelare la salute, lo sforzo deve essere quello di salvaguardare le attività quotidiane, a cominciare da quelle agricole. La qualità dei prodotti resta intatta e sicura, è fondamentale superare questi momenti di paura e continuare a dare sostegno alle attività economiche della nostra provincia”.