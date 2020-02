UNIPV pronta con una piattaforma di e-learning per lezioni a distanza

Le lezioni a distanza consisteranno generalmente in “podcast” che verranno caricati dal docente in un momento il più possibile vicino a quello che era previsto dall’orario delle lezioni, ma che resteranno stabilmente a disposizione degli studenti.

Per quanto riguarda l’inizio delle lezioni a distanza, vale il principio già comunicato secondo cui lunedì 2 marzo iniziano i corsi il cui avvio era previsto il 24 febbraio, mentre inizieranno il 9 marzo i corsi il cui avvio era previsto il 2 marzo.

Eccezioni a tale calendario, saranno comunicate direttamente dai responsabili dei corsi di laurea.

Si tratta di una sperimentazione totalmente inedita che richiede un grande impegno e per la quale chiediamo anche tolleranza per eventuali ritardi nei primi giorni.

Una modalità a distanza (es. attraverso Skype) sarà utilizzata anche per gli esami orali che avverranno, confermando quanto già comunicato, una settimana dopo la data inizialmente prevista, salvo diversa indicazione del docente.

Anche gli esami di laurea si svolgeranno a distanza, una settimana dopo la data inizialmente prevista, salvo diversa indicazione del Corso di Laurea.

Cosa c'è da sapere

Per raggiungere KIRO, è sufficiente andare al sito: http://idcd.unipv.it/

fare clic sulla scheda PIATTAFORME del menu KIRO oppure nel footer;

selezionare la piattaforma che interessa;

fare clic sulla voce LOGIN in alto a destra.

Per accedere, è necessario inserire le proprie credenziali di Ateneo:

USERNAME: codice fiscale in maiuscolo

PASSWORD: la stessa password utilizzata per entrare nella propria area riservata.



COME SI SVOLGERANNO LE LEZIONI?

Le lezioni a distanza tramite Kiro verranno attivate dal 2 marzo solo se perdurerà l’attuale

sospensione delle attività universitarie. In caso contrario, le lezioni si svolgeranno

regolarmente in aula. Per la prossima settimana, la tele-didattica riguarda i corsi (principalmente dell'area

umanistica) che sarebbero dovuti iniziare lunedì 24 marzo, salva diversa indicazione del

responsabile del corso di laurea.



UNIPV SARA' APERTA O CHIUSA?

Ricordiamo che la sospensione delle attività universitarie dipende da una decisione della Regione Lombardia in concerto con il Ministero della Salute, non dell'Università di Pavia. Ad oggi (venerdì 28 febbraio), purtroppo, è impossibile fare previsioni certe.



COME SI FA PER ESAMI E LAUREE?

Se dovesse perdurare l’attuale sospensione delle attività universitarie, l'ateneo si sta organizzando per erogare gli esami di merito e di laurea in via telematica, probabilmente tramite Skype. Purtroppo non è possibile seguire le medesime modalità per gli esami scritti, per i quali deve per forza essere prevista una sessione straordinaria. In questi giorni stanno aggiornando le date degli appelli sull'area riservata, ricordatevi di iscrivervi!



GLI STUDENTI FUORI SEDE DEVONO TORNARE A PAVIA?

No, in via precauzionale almeno finché la Regione non chiarirà se l'Università riapre oppure no. Siamo tutti consapevoli che uno studente fuori sede per tornare a Pavia ha bisogno di almeno 3 giorni. Se la notizia della riapertura dovesse arrivare domenica sera, ad esempio, sicuramente gli studenti fuori sede non sono tenuti a presentarsi lunedì mattina in ateneo.