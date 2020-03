Cinquestelle, Baldina candidata sindaco

VIGEVANO - Si aggiunge un nome a quelli già sicuri nella griglia di partenza delle elezioni comunali come candidati sindaci. Oltre ad Andrea Ceffa (Lega) e Roberto Guarchi (Rifondazione) ci sarà anche Silvia Baldina, del movimento 5 Stelle, attualmente consigliere comunale. Il Movimento ha abbandonato, infatti, le riunioni della coalizione Vigevano 20-30 alle quali Baldina e altri esponenti pentastellati partecipavano come ospiti uditori e ha deciso di correre per conto proprio. Il mmet-up vigevanese ha approvato all'unanimità la candidatura di Silvia Baldina. «Abbiamo quasi pronta una lista di 22 nomi - ha detto la neo candidata in una conferenza stampa tenuta insieme al deputato Cristian Romaniello - che comunicheremo dopo il 27 marzo, quando ci sarà la certificazione della Piattaforma Rousseau». Un nome però la consigliera cinquestelle ha voluto farlo: è quello di Fausto Azzaro, il giovane vigevanese affetto da una distrofia muscolare degenerativa e protagonista nei mesi scorsi di una gara di solidarietà per l'acquisto di una carrozzina speciale che gli permettesse di giocare a hockey. Per quanto riguarda il programma amministrativo per la città, Baldina ne ha dato alcune anticipazioni. Sulla questione infrastrutture ha detto che «il movimento cinquestelle non intralcerà la realizzazione della Vigevano-Malpensa, ma stiamo pensando anche a progetti alternativi per una strada che porti veramente a Milano, ossia la riqualificazione della Cusago».