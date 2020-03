Coronavirus, ancora fermi i punti prelievo e le vaccinazioni

Punti prelievo ospedalieri e vaccinazioni ancora fermi per tutta questa settimana, esami e visite ambulatoriali regolari solo se urgenti (prenotati con priorità U oppure B), ripresa invece per una serie di servizi territoriali a partire dagli sportelli per la scelta e la revoca del medico di base, riaperti da oggi, lunedì.

Sono gli aggiornamenti dell’Asst sulle attività in relazione alle misure di contenimento del Coronavirus. Hanno ripreso a funzionare da oggi le commissioni per le patenti e l’invalidità, domani riapriranno anche gli uffici che si occupano di forniture protesiche. Riattivate da oggi anche le attività programmate di screening.

I punti prelievo per gli esami del sangue dovrebbero riaprire il 9 marzo, salvo contrordini. Restano garantite solo le prestazioni urgenti in tutti gli ospedali. Per l’attività ambulatoriale sono state confermate tutte le limitazioni già in vigore la scorsa settimana. L’attività erogata in regime libero professionale “intra moenia” è sospesa analogamente alla corrispondente attività istituzionale. Il servizio di endoscopia digestiva invece funziona regolarmente con quattro sale, due a Vigevano e due a Voghera. Sospese tutte le attività di chirurgia a bassa intensità.