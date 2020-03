Coronavirus: dimessi primi contagiati della zona rossa

I casi di pazienti contagiati da Coronavirus in Lombardia sono 1.254. «Oltre la metà ha superato i 65 anni», ha detto l'assessore Gallera. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 478. Di questi 172 sono in terapia intensiva, «anche in questo caso la stragrande maggioranza supera i 65 anni», ha sottolineato sempre l'assessore. 472 gli asintomatici. Per quanto concerne i decessi ne sono stati accertati 38, «tutte persone che presentavano gravi patologia pregresse». I dimessi dagli ospedali, come detto all'inizio, sono 139.