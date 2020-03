Coronavirus, l'università non si ferma: domani le prime sedute di laurea online

Più di ottanta studenti saranno in collegamento con commissioni di docenti (da 3 a 5 docenti a seconda del tipo di laurea) in una ventina di aule virtuali create con Skype for Business. La commissione dei docenti sarà fisicamente in un'aula dell'ateneo, mentre i laureandi saranno connessi in remoto con la possibilità di esibire lucidi o slide e condividere filmati. Come le tradizionali sedute di laurea anche queste saranno aperte al pubblico. Ogni discussione potrà infatti essere seguita online al link riportato sulla homepage della Facoltà di Ingegneria (http://webing.unipv.eu). Ogni seduta potrà essere seguita al massimo da 250 utenti unici. Anche per il pubblico non sarà una semplice diretta streaming, ma un collegamento interattivo che consentirà così, a fine sessione, il classico applauso di festeggiamento per il neo-dottore.