UFFICIALE: scuole chiuse sino al 15 marzo

La decisione era nell'aria, dopo qualche ora di incertezza. Il governo ha infine deciso la chiusura "in via prudenziale" di scuole e università in tutta Italia da domani fino al 15 marzo. La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi (mercoledì) che sarà firmato entro questa sera dal Consiglio dei ministri. L'annuncio è stato dato dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aggiunto: "Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità".