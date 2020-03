Coronavirus, annullata da Scarpadoro Half Marathon

«In ottemperanza alle nuove disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 che prevede, tra le varie misure, lo stop ad ogni tipo di manifestazione che comporti affollamento di persone fino al 3 aprile, Atletica Vigevano si trova costretta ad annullare la 14esima Scarpadoro Half Marathon, 10K e 5K in programma domenica 15 marzo a Vigevano - recita il comunicato diffuso -. Consci del fatto che lo slittamento di tutte le manifestazioni podistiche cancellate ad oggi e in futuro provocherà un inesorabile intasamento del calendario FIDAL primaverile e autunnale, Atletica Vigevano ha deciso di rimandare al 2021 la sua quattordicesima edizione della mezza maratona e i festeggiamenti per i 40 anni di storia della manifestazione, iniziata nel 1980 con una 8 km e che vide la partecipazione di Sebastian Coe. Sono allo studio le misure a tutela di coloro che si sono già iscritti». Maggiori indicazioni a riguardo saranno fornite prossimamente attraverso il sito ufficiale www.scarapdoro.it.