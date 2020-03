Italia Viva: "Tavolo in Comune sull'emergenza"

VIGEVANO - Italia Viva chiede al sindaco Sala di "farsi urgentemente promotore di un tavolo di confronto e concertazione che veda convocati movimenti politici e civici, gruppi consiliari, associazioni, parti sociali". Il tavolo, secondo quanto contenuto nella lettera firmata da Barbara Verza, Maurizio Visconti e Marco De Marziani, dovrebbe essere insediato "considerato che le misure straordinarie messe in atto al fine di contenere la propagazione del virus certamente hanno ed avranno un impatto considerevole sull’economia del territorio e sulle famiglie della nostra città". "Italia Viva Vigevano - conclude la lettera - ritiene fondamentale questo tavolo di concertazione (da effettuarsi preferibilmente in teleconferenza e/o comunque secondo le disposizioni urgenti attualmente in vigore) sia per definire azioni comuni in risposta alle tante domande che famiglie, lavoratori, imprese, artigiani e commercianti si stanno ponendo in questo difficile momento, sia per coordinare una comunicazione unica, al fine di dare un messaggio chiaro e credibile alla nostra cittadinanza".