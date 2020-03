Coronavirus, cresce il numero delle persone contagiate

«Non ci sono farmaci contro il coronavirus, non esiste un vaccino. L'unico modo per combatterlo è ridurre drasticamente la nostra vita sociale, i nostri spostamenti». Lo ha ribadito poco fa in conferenza stampa l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. I casi di persone risultate positive è salito a quota 5.469, 1.280 in più di ieri. Le persone ricoverate sono 2802 (585 più di ieri), in terapia intensiva 440 persone. Le guarigioni salgono a 646, ma aumenta il numero dei decessi: 333, con 76 morti in più nelle ultime ventiquattro ore. Uno dei decessi si è registrato a Robbio: ad annunciarlo il sindaco della cittadina lomellina, Roberto Francese, sul proprio profilo Fb, unitamente al cordoglio dell'amministrazione e della comunità ai familiari della persona scomparsa. E mentre si sta contenendo il numero dei contagiati nel lodigiano, impennata di casi nella bergamasca (1.245, 248 più di ieri), così come a Brescia (739, 238 più di ieri) e nel cremonese (916, 251 più di ieri). Nella provincia di Pavia il numero di contagi è di 296. A Vigevano, come detto dal sindaco Andrea Sala, siamo a quota 35.

Gallera ha poi fatto il punto sulla situazione dei posti letto di terapia intensiva negli ospedali lombardi. «Ne abbiamo complessivamente 900, di questi 176 in strutture monospecialistiche. Il nostro obiettivo era di ricavarne altri 150. Ebbene, ad oggi possiamo annunciare di aver ricavato 223 nuovi posti letto, ed altri 150 verranno individuati entro sette giorni. Abbiamo riconvertito alcuni reparti di vari ospedali su tutto il territorio regionale, fermato l'attività operatoria programmata e ricavando quindi altri posti letto all'interno delle sale operatorie. Questo dimostra la grande capacità del sistema sanitario lombardo. La nostra sfida è quella di avere più posti letto di quelli necessari».