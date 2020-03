Centro Antiviolenza: stop al ricevimento, colloqui solo da remoto

"Viste le Disposizioni per il territorio nazionale e per la Lombardia in vigore dall'8 marzo 2020 comunichiamo che la sede del Centro Antiviolenza Kore di Vigevano sarà CHIUSA all'accoglienza del pubblico a partire dalla data odierna”. Inizia così il documento diramato oggi dal Centro Antiviolenza di Vigevano. “L'attività del centro NON si interrompe: le operatrici e le professioniste del Centro Antiviolenza Kore risponderanno alle richieste telefoniche garantendo gli orari di apertura dalle 9.00 alle 12.00 (ricordiamo che dalle 9.00 alle 12.00 è attivo anche il numero 351.9521151) dal lunedì al venerdì presso la sede del Centro Antiviolenza in corso Torino 36/B e proseguiranno l'attività di reperibilità h24 al numero consueto 349.2827999.

Nelle situazioni in cui è possibile, saranno garantiti colloqui operativi e psicologici in remoto (con utilizzo di differenti applicazioni via web con telecamera attivata) e telefonicamente, nelle situazioni in cui le applicazioni in remoto non fossero utilizzabili. Proseguiranno tutte le attività che NON prevedono il diretto coinvolgimento dell'utenza. Invitiamo, pertanto, a NON inviare le utenti presso la sede, bensì a seguire le modalità di invio telefonico già attuate”. Restano ovviamente chiusi gli sportelli del Centro Antiviolenza in Ospedale ed all'istituto clinico Beato Matteo.