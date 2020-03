Le Croci sono sotto pressione e chiedono aiuto

CROCE ROSSA

Stiamo affrontando una emergenza che ha pochi precedenti per le nostre realtà. Il nostro personale sta garantendo i servizi di soccorso e supporto alla popolazione. Sono allo studio nuove iniziative di assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione.

#EilMomentoDellaGentilezza è un progetto di "pronto spesa" e "pronto farmaco" per tutti gli over 65 che in questi giorni diffiicili aiuterà i più vulnerabili ad essere meno soli.

Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti, disinfettanti). E’ possibile farlo a questo link

CROCE AZZURRA

Vista la grande vicinanza della cittadinanza vigevanese alla nostra associazione ma la grossa difficoltà nell'effettuare le donazioni, abbiamo provveduto a creare una raccolta fondi più semplice e intuitiva, raggiungibile a questo link

Aiutateci ad aiutare!

CROCE GARLASCHESE

La croce garlaschese ha bisogno di tutti per questa emergenza sanitaria. Come ben sapete in questi periodi i costi per l'associazione sono aumentati per l'acquisto di mascherine, tute, materiale sanificante. Un piccolo gesto può fare molto.

Grazie di ❤. Clicca qui