Mortara chiude al pubblico gli uffici comunali

Da oggi Mortara ha deciso la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino a data da destinarsi. In municipio si potrà accedere solo previo appuntamento telefonico, chiamando il centralino allo 0384-256411. Lo dispone un decreto firmato in data odierna dal sindaco Marco Facchinotti, viste le «condizioni logistiche di collocazione e funzionamento degli uffici pubblici». L'applicazione è con decorrenza immediata. Alcuni servizi comunali come la biblioteca e l’asilo nido erano già stati chiusi.

Con una separata e successiva ordinanza, come «misura di natura precauzionale tesa a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus», il sindaco Facchinotti ha sospeso il mercato settimanale di venerdì, che dunque non si svolgerà.