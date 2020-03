Spostamenti: ecco il modulo di autocertificazione

A seguito delle numerose richieste pervenute alla nostra redazione, forniamo qui il modulo scaricabile, da stampare e compilare, per autocertificare la necessità di uno spostamento. Ricordiamo che gli spostamenti vanno ridotti allo stretto indispensabile, vale a dire solo ed unicamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (come ad esempio approvvigionamenti di bene di prima necessità e cura di familiari) e motivi si salute. Le aziende a loro volta sono invitate a fornire ai propri dipendenti, su carta intestata, una certificazione di necessità di spostamento per attività lavorativa.