Comune: i servizi per i cittadini solo su appuntamento

L'accesso libero del pubblico ai locali del SERVIZIO DEMOGRAFICO è sospeso a data da definirsi. Verranno garantiti i seguenti servizi: Anagrafe, su prenotazione, per quanto riguarda il rinnovo della carta d'identità e le procedure di iscrizione e mutazione anagrafica; Stato Civile per quanto riguarda le denunce di nascita e di morte. L'accesso a questi servizi è regolamentato tramite l'utilizzo di apposito citofono predisposto all'ingresso di Palazzo Esposizioni. Per ogni altra informazione sono attivi dalle ore 8,30 alle ore 13,00 i seguenti numeri di telefono: 0381/299899 – 0381/299825 (Ufficio Relazione con il Pubblico)

- 0381/299805 – 0381/229826 0381299842 (Ufficio di Stato Civile) E' inoltre possibile inviare una mail a: Anagrafe: anagrafe@comune.vigevano.pv.it; Stato Civile: gr-statocivile@comune.vigevano.pv.it; Elettorale: gr-elettorale@comune.vigevano.pv.it

NUMERI telefonici per appuntamento o informazioni preferibilmente dalle ore 9.00:

PER TASSA RIFIUTI: 0381/299 334- 333- 332 - PER IMU/TASI: 0381/299 294 –368-

PER TOSAP: 0381/299 254 -336-

Si precisa che risultano comunque disponibili sul sito internet comunale i numeri telefonici dei singoli dipendenti con relativi ruoli ai quali rivolgersi.