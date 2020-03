Emergenza Coronavirus: muoversi, ecco come

Restare a casa, muoversi solo per esigenze lavorative, di salute o per l'acquisto di generi di prima necessità. Da ieri sono scattati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Abbiamo ascoltato la voce del Comandante della Polizia Locale di Pavia, Flaviano Crocco. E la voce di un automobilista fermato al posto di blocco: «giusti questi controlli, così evitiamo che la gente vada in giro inutilmente».