Emergenza Coronavirus: stanziati 25 miliardi

"Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza". Lo ha detto poco fa in conferenza stampa da Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei Ministri. Conte, rispetto alla ulteriore stretta chiesta ieri sera dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito che "siamo in attesa delle richieste. Non c'è nessuna chiusura verso misure più restrittive".