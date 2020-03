Aiutiamo Ospedale e Istituto Clinico, facciamo la nostra parte!

Dare il proprio sostegno è facile: basta un click e una donazione, anche la più piccola è PREZIOSA in questo momento. Tutti insieme possiamo fare la differenza, per i nostri medici e operatori sanitari in prima linea, per i nostri cari, per noi: per Vigevano!

Questo il link per aderire alla campagna: https://gofundme.com/f/aiutiamo-vigevano-forzavige

E' importante. Molto importante. Basta ascoltare le parole che arrivano direttamente dai due presidi cittadini.

«Lavoriamo 12/13 ore senza riposo, ma resistiamo! La città di Vigevano ha sempre risposto agli appelli di solidarietà e anche questa volta, cari Concittadini, mi rivolgo a Voi perchè vi uniate all'iniziativa #forzavige per la raccolta fondi a sostegno dell'Istituto Clinico Beato Matteo e dell'Ospedale Civile, che silenziosamente, ma con impegno e serietà, stanno lavorando per la nostra comunità assistendo i malati di coronavirus - dice il dott. Pietro Gallotti, direttore generale dell’Istituto Clinico Beato Matteo -

La vostra solidarietà è per noi Operatori sanitari motivo per un'ulteriore impegno e sacrificio a favore di tutti. Grazie di cuore Vigevano!».



«Un contributo anche individualmente minimo non solo sarebbe prezioso dal punto di vista economico ma sarebbe importante anche per noi operatori sanitari che "umanamente" ci sentiremmo appoggiati dai nostri concittadini e questo sarebbe di grande conforto - sono le parole del Responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile - I fondi sono di VITALE IMPORTANZA per avere dei dispositivi di protezione di cui siamo penosamente carenti, come le mascherine FFP3 nonché le tute in Tyvek per la protezione contro gli agenti patogeni. Forza Vigevano!».

Non lasciate che queste grida di aiuto cadano nel vuoto. Facciamo la nostra parte, vigevanesi: facciamo vedere chi siamo!