Vigevano: altri due reparti per i Covid+

In tal modo si potrà destinare ai contagiati tutto quel reparto, che dispone di ben 50 letti. Gli altri ricoverati sarebbero trasferiti alle Medicine di Mortara e Mede, rimasti come valvole di sfogo per i negativi. Fino a ieri tra Ortopedia, Otorino e Oculistica erano funzionanti 38 letti per positivi, tutti occupati. Da oggi se ne dovrebbero recuperare altri 10 in un’ala dell’Ortopedia rimasta chiusa per mancanza di personale, che è stato trovato con una serie di spostamenti. Inoltre ci sono una decina di letti di Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso, anche quelli al tutto esaurito. Quanto alle terapie intensive, la Rianimazione mette a disposizione nove letti, due più dello standard, e altri cinque sono stati ricavati in unità coronarica. Si era pensato di svuotarla completamente per destinarla tutta alla Rianimazione, soluzione poi scartata: i tempi di trasferimento a Pavia sono eccessivi per poter dismettere del tutto le attività di urgenza coronarica. Anche le terapie intensive sono ormai al completo e l’Asst sta valutando di ricavare ulteriori spazi per salire fino a 24 posti.

Non è escluso di rispolverare il progetto di utilizzare le due sale del blocco operatorio di Otorino e Oculistica. Il problema non è tanto la disponibilità di letti o macchinari, quanto la separazione tra positivi e negativi e il personale, medico e infermieristico. Solo a Vigevano ci sono ben 5 anestesisti positivi, a casa in quarantena. Tutte le attività chirurgiche, tranne le urgenze, sono sospese.

All’Asilo Vittoria di Mortara c’è l’unico reparto di Pneumologia dell’Asst. O meglio ci sarebbe: è in fase di chiusura, con il trasferimento dei pazienti (negativi) ricoverati. Motivo: i medici servono a Voghera per la terapia sub-intensiva.

A Mortara ci sono anche due sale operatorie ferme, già dotate di respiratori, che si potrebbero adibire a terapia intensiva, ma si è ritenuto che non avrebbe senso destinare personale per presidiare pochi posti. Da Mede gli internisti sono stati spostati a fare le guardie ai reparti Covid+ di Vigevano, sostituiti dai chirurghi spostati da Vigevano, impiegati inoltre di notte in Pronto soccorso.

Anche l’istituto clinico Beato Matteo sta facendo la sua parte. La scorsa settimana era stato individuato

per i positivi il reparto Ortopedia-2, con 14 letti. Ieri sera si stavano trasferendo i ricoverati in Medicina, che sarà tutta destinata ai Covid+, con i suoi 30 letti. I ricoverati negativi di Medicina vengono spostati in Riabilitazione. I 14 letti liberati in Ortopedia-2 potrebbero diventare di terapia sub-intensiva a gestione mista internisti-rianimatori: i respiratori sono stati ordinati, il problema è trovare il personale infermieristico necessario.