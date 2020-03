Addio all'ex assessore Salluzzo

VIGEVANO - L'ultima battaglia non è riuscito a vincerla. Davide Salluzzo, 59 anni, ex assessore comunale, è scomparso nella mattinata di venerdì al Policlinico San Matteo dove era stato ricoverato per una leucemia fulminante che l'ha portato via in una manciata di ore. Salluzzo è protagonista della vita vigevanese fin dagli anni '70, quando iniziò, da adolescente, a fare politica nella FGCI, la federazione giovanile del Pci. Ne fu segretario cittadino e nel 1979 venne eletto in consiglio comunale. Dopo l'esperienza nella Fgci si è dedicato a uno dei suoi mille progetti. Fu sua infatti, l'idea di rivitalizzare la Cooperativa Portalupi alla Sforzesca. Quello che era solo un vecchio circolo venne completamente ristrutturato, nacque anche l'esperienza di "Sforzesca Suono" e dopo trent'anni la "coope" è ancora punto di riferimento per i giovani e location per decine di iniziative. A metà anni '90 il ritorno alla politica, grazie al sodalizio con Valerio Bonecchi, che si era candidato sindaco: diresse lui la campagna elettorale che portò nella primavera del 1996 alla vittoria dell'Ulivo. Nella giunta guidata da Bonecchi ricoprì il ruolo di assessore allo Sport, ai Servizi Demografici e alle Politiche giovanili. Lasciò il segno in tutti e tre gli incarichi. Lavorò per formare il Pool Vigevano Sport, ancora oggi attivo, ebbe l'idea di spostare gli uffici di Anagrafe e Stato Civile a Palazzo Esposizioni e soprattutto fu tutta sua l'idea di creare il centro di aggregazione giovanile Fateci Spazio, una struttura indimenticabile per i giovani cresciuti nei primi anni duemila ma durata solo un decennio: la prima giunta Sala ne decretò la chiusura nel 2011 a causa della presenza di amianto nei locali di via Croce, ma senza riproporre in altro luogo l'esperienza del centro. Per la cronaca: i locali del fateci Spazio sono ancora lì, abbandonati a se stessi. Nel 2003 Salluzzo fu tra i fondatori dell'associazione La Barriera, che iniziò a pubblicare un mensile (La Barriera, appunto). Un'esperienza che si tradusse nel 2010 nella formazione di un movimento politico, Civiltà Vigevanese di cui era coordinatore , che alle elezioni di quell'anno ottenne (con Carlo Santagostino candidato sindaco) il 14,5% e tre consiglieri comunali. Meno fortunato l'apparentamento con il Pdl al ballottaggio contro il leghista Sala, che ottenne la vittoria e diventò sindaco. L'esperienza successiva fu quella di referente regionale dell'associazione Libera, fondata da don Ciotti. Negli ultimi anni aveva ripreso a lavorare per La Barriera, impegnata soprattutto nella gestione del cinema Odeon. L'ultimo progetto di Salluzzo lo avevamo lanciato giusto una settimana fa sulle pagine del nostro giornale: si trattava di "I Care" (nome che rivelava la sua passione per l'eredità sociale e culturale di don Lorenzo Milani) e che riguardava il sostegno scolastico ai ragazzi e l'offerta di percorsi di attività culturali di vario tipo e di intrattenimento, soprattutto nei mesi estivi.

Al figlio Edoardo e alla moglie Gloria, ai fratelli, le condoglianze dell'Informatore Vigevanese.