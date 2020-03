Cassolnovo, i servizi sociali in supporto degli over 65 soli

L'amministrazione di Cassolnovo va in supporto degli over 65 che vivono soli e che non escono di casa per evitare il contagio da Covid-19. Il servizio, attivo da lunedì, è coordinato dall'ufficio servizi sociali del Comune. «I cittadini con più di 65 anni, privi di sostegno familiare - spiega l'assessore Sandra Ferro - possono contattare il numero 0381.911252 per qualunque necessità non sanitaria, come commissioni, spesa o altro. Riceveranno tutto a domicilio». Tutto grazie a cittadini generosi, sia privati sia membri di associazioni, che si sono resi disponibili. L'ufficio servizi sociali metterà direttamente in contatto questi volontari con chi ha richiesto il servizio, in modo da evitare possibili tentativi di truffa da parte di impostori. Si può telefonare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 e martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.