Dopo la decisione di rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari, che era previsto per il 29 marzo, potrebbe presto arrivare anche uno slittamento delle elezioni comunali e regionali (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia) previste per questa primavera. La misura, in bozza, potrebbe essere inserita nel prossimo decreto sul coronavirus.