Procedimento contro Amazon e Ebay per prezzi folli amuchina e mascherine

PAVIA - «Da settimane ormai il Codacons Pavia riceveva le segnalazioni dei cittadini pavesi circa la folle corsa al rialzo dei prezzi di mascherine e Amuchina sui siti di e-commerce come Amazon e Ebay. Già avevamo segnalato che questa “pratica” oltre a essere moralmente riprovevole è anche illecita. Ora l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato vuole vederci chiaro anche nei confronti di chi ha accettato e dato risalto agli annunci», dichiara Codacons. Oggetto dei due procedimenti avviati sono, da un lato, la presenza di claim relativi all’asserita efficacia dei singoli prodotti in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del suddetto virus COVID 19; dall’altro lato, l’ingiustificato e consistente aumento dei prezzi fatto registrare per la vendita degli indicati prodotti nelle ultime settimane.



Codacons: “Mentre la Magistratura fa il suo lavoro nel perseguire penalmente i furbetti che volevano (e vogliono) speculare su questa immane tragedia, arriva ora anche la resa dei conti nei confronti di chi ha pubblicato gli annunci enfatizzando sia l’efficacia di certi presidi sanitari sia proponendo prezzi assurdi. Ci auguriamo un’istruttoria rapida e sanzioni esemplari. Sarà poi il momento dei risarcimenti a favore di tutte le famiglie danneggiate dalle pratiche commerciali scorrette poste in essere. Il Codacons Pavia continua comunque a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e tutelerà i diritti ingiustamente lesi in questa incredibile vicenda". Info 3479619322 – codacons.pavia@gmail.com.