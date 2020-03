Rete sociale, istituito il Centro operativo comunale

VIGEVANO - Con un decreto del sindaco è stato istituito il Coc, Centro operativo comunale, un gruppo di lavoro che si dedicherà all'emergenza coronavirus soprattutto nei suoi aspetti di criticità sociale, come spiega l'assessore alla Protezione Civile, Riccardo Ghia. Il Coc fa parte, quindi, del sistema di protezione civile nazionale ed è una ramificazione sul territorio che coinvolge tutti i soggetti interessati, a partire dal Comune, Ats, forze dell'ordine. «Questo gruppo di lavoro - spiega Ghia - è uno strumento a disposizione del sindaco e dell'amministrazione per coordinare gli interventi, coordinarsi ai gruppi provinciali e regionali e riguarda soprattutto la raccolta delle esigenze e delle criticità che riguardano persone che hanno bisogno di assistenza perchè costrette in casa dalla quarantena, persone anziane o comunque in difficoltà a causa della situazione". A questo link è consultabile il decreto sindacale.