Elezioni comunali rinviate in autunno?

E' ormai quasi certo lo slittamento delle elezioni comunali, che avrebbero dovuto svolgersi entro il 15 giugno. E' quanto prevede una bozza, ancora provvisoria e soggetta a possibili modifiche, del decreto coronavirus. "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020", si legge nel testo. Vigevano quindi potrebbe andare alle urne per l'elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale solo il prossimo autunno. Il mandato ordinario delle attuali amministrazioni in carica dovrebbe essere prorogato, senza commissariamenti.

Termini più lunghi anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari: il termine entro quale è indetto "è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso", rispetto alla forbice tra i 50 e i 70 previsti. Il referendum verrebbe indetto - secondo la bozza - entro il 19 settembre e una nota tecnica del ministero per i Rapporti con il Parlamento spiega che la l'ultima data utile sarebbe quindi il 22 novembre 2020.