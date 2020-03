Magenta, lunedì apre il nuovo Pronto Soccorso al Fornaroli

Il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, ormai finito e adeguatamente attrezzato in conformità a tutti i protocolli e ai più elevati standard di sicurezza, sarà aperto e operativo da lunedì, senza attendere una cerimonia di inaugurazione ufficiale. L’anticipazione è stata decisa dall’Assl Ovest Milanese al fine di potenziare l’accoglienza agli utenti, in particolare quelli affetti da Coronavirus, e garantire le migliori cure ai pazienti del territorio in questo momento di emergenza.

Il nuovo Pronto soccorso, Dea di secondo livello, è costato circa 18 milioni di euro. Gli attuali spazi, subito dopo la loro dismissione verranno trasformati per realizzarvi nuove postazioni per i pazienti che avranno necessità di prestazioni di terapia intensiva.