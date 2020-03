Cassolnovo, un canale su Telegram per l'emergenza

Informazioni in tempo reale aperte a tutti. Basta iscriversi tramite Telegram, il celebre servizio di messaggistica istantanea, al canale @infocomune_cassolnovo. L'idea è nata per l'emergenza Covid-19, per una comunicazione più celere tra amministrazione comunale e cittadinanza, ma a virus debellato il servizio verrà comunque mantenuto. «Abbiamo scelto Telegram - chiarisce il vicesindaco Paolo Bazzigaluppi - perchè per quello che avevamo in mente, cioè un'interfaccia rapida, era il programma più adatto. Contiamo di utilizzare il canale anche per rendere noti eventi e iniziative, news e servizi comunali e ordinanze urgenti».