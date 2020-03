E scomparso nella giornata di domenica Vittorio Braga, ex assessore provinciale ed ex segretario provinciale della Lega. A darne l'annuncio pubblicamente è stata l'assessore regionale Silvia Piani, che sul proprio profilo facebook ha scritto: "Una tristissima notizia. Ciao Vittorio, continueremo le tante battaglie anche per te".