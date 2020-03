Rifiuti, ecco come smaltirli se si è positivi al coronavirus

In quarantena obbligatoria i rifiuti non devono essere differenziati, ma vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti; gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.