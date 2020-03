Sostegno emergenza Coronavirus: attivo un conto corrente per le donazioni

È attivo il conto corrente Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus (numero IBAN IT76P0306909790100000300089 - BIC BCITITMM) per raccogliere fondi per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19.

Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che segnala di aver ricevuto migliaia di telefonate e mail da parte di cittadini e imprenditori desiderosi di offrire il proprio contributo.

Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza.