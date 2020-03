Università di Pavia: scadenza tasse rinviata a fine maggio

Con un decreto a firma del Magnifico Rettore, Francesco Svelto, l’Università di Pavia ha stabilito prorogare la scadenza per il pagamento delle tasse universitarie.

La scadenza della terza rata dell’anno, prevista per oggi, è stata prorogata al 30 maggio, per alleviare la complicata situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria che ha colpito molti studenti iscritti.

Il provvedimento riguarda la contribuzione per l’anno scolastico 2019/20 sia per i corsi di laurea triennale sia per quelli della laurea magistrale.