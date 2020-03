A Mortara e Mede da domani saranno disattivati i pronto soccorsi

Nel primo caso il provvedimento di sospensione del servizio riguarda anche il punto di primo intervento dell’ospedale San Martino di Mede. Motivo: è necessario «reperire risorse da destinare all’assistenza dei pazienti Covid positivi negli ospedali hub», cioé Vigevano e Voghera. A Mortara e Mede restano attivi i reparti di Medicina interna per assistere i pazienti Covid negativi e i Covid positivi a basso carico assistenziale.

Quanto al cimitero, la decisione è motivata con il fatto che «in questo periodo di emergenza sta purtroppo diventando luogo di assembramento soprattutto di persone anziane che, peraltro, sono i soggetti più fragili per il contagio dal virus», mentre «l’Amministrazione comunale non dispone di unità di controllo numericamente sufficienti per monitorare il sito». Saranno garantiti solo i servizi di tumulazione e inumazione delle salme, con un massimo di dieci persone ammesse al momento dell'estremo saluto.

Per il cimitero l’ordinanza stabilisce la chiusura fino al 3 aprile. Per i punti di primo intervento invece non è fissata una scadenza per la ripresa del servizio.

A Mortara con un'altra ordinanza il sindaco ha disposto la sospensione della sosta a pagamento da oggi e fino al 25 marzo, salva eventuale proroga.